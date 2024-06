Paroles pour traverser la nuit. Sous le soleil des peintres

En quête de la lumière, les peintres expriment leur rapport singulier au monde et tentent de donner forme à une subtile présence qui transcende la réalité. C'est toute l'exigence d'une soif de vérité qui les habite, les hante, et parfois même les consume. Au gré de leur cheminement intérieur, ils laissent des récits où l'on perçoit leurs questionnements, leurs paradoxes, et leur recherche incessante d'un dépouillement qui écarterait le rideau de la Nuit. Ces débats intérieurs où le doute côtoie l'espérance ne sont-ils pas aussi les nôtres ? Ce recueil de citations nous propose des manières d'être, des approches nourries de sagesse, tirées d'une expérience créative, ardente et personnelle. Tour à tour lucides, tranchants, émouvants, poétiques, énigmatiques, déroutants, ces principes de vie donnent une lumière nouvelle à notre quotidien. Leur fréquentation amicale nous permet de nous sentir un peu moins seuls et d'accueillir sereinement les promesses de l'Aube.