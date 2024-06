Bienvenue à l'école du Fier Cachalot ! L'école d'élite de la piraterie ! Dans tout le village et dans toute l'école, on m'appelle " la petite Hypathie " à cause de ma taille, alors que j'aimerais quelque chose comme " Hypathie la Terrible " ou "Hypathie la Reine des mers ". Hypathie, élève à l'école du Fier Cachalot, rêve de devenir une grande pirate malgré son physique pas très impressionnant. En leçon de cartautrésorographie, elle apprend que le terrible capitaine El Diablo a jadis trahi son équipage et s'est enfui avec le butin et, surtout, que ses parents faisaient partie de cet équipage. Pour réparer cette injustice et pour montrer sa valeur, Hypathie se lance à la recherche du trésor perdu. Un livre plein d'humour sur le monde de la piraterie à découvrir dès 9 ans.