Les Lanternes de Nedzu

Dans un Japon médiéval imaginaire, Rui Tenreiro s'inspire à la fois des estampes japonaises, du cinéma de Yasujiro Ozu et des films du studio Ghibli pour donner corps à cette légende de Nedzu, entre le conte cruel et la fable philosophique. Okoye est amoureux. Cet entraîneur de crabes de combats, qui revient du championnat de Nedzu, tombe sur la belle Efe. Leur romance va irriter le crabe, qui va se faire passer pour la jeune femme et plonger Okoye et son entourage dans un cauchemar éveillé.