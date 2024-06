La nouvelle Bible de la préparation mentale. La Méthode Target, de la théorie à la pratique

La Méthode de Christian TARGET est reconnue dans le milieu du sport depuis plus de 25 ans et enseignée à l'Université. Il est le premier à avoir parlé de "performance mentale" et à avoir modélisé une approche globale pour parvenir à optimiser son potentiel sans s'éloigner des notions de bien-être et de plaisir. Ce guide propose une approche simple et efficace de coaching et d'auto-coaching. Il permet de comprendre ce qu'est le "mental" , de découvrir et d'apprendre les outils qui vous feront progresser, de vous entraîner seul et de mesurer vos progrès. Relâchement, gestion des émotions, estime de soi, motivation, concentration, cohésion et communication... Les différents enjeux de la préparation mentale sont détaillés au travers de 26 standards de performance mentale, 90 outils (savoir-faire mentaux), 135 exercices et 70 études de cas qui constituent un ensemble fonctionnel dont l'efficacité a fait ses preuves. Pour en faciliter la lecture et l'usage, les différents chapitres peuvent être consultés indépendamment en fonction des besoins, assortis de cas et d'exercices pratiques.