Si j'étais guérisseur. Témoignage et pistes pour développer votre pratique

La pensée devient action thérapeutique ! C'est dans cette perspective que Bernard Blancan a envisagé cet ouvrage, en y confiant les questions qu'il s'est posées, en y témoignant de ses expériences, rencontres et lectures. Son objectif est de proposer des pistes à ceux qui souhaiteraient développer une pratique de " guérisseur " sans jamais avoir rencontré celui qui passe le " don ", celui qui parraine. Mais au-delà, il s'engage à ce que le plus cartésien des lecteurs puisse refermer ce livre avec un regard plus ouvert et, pourquoi pas, qu'il s'essaie à passer les douleurs de son entourage ou à pratiquer l'auto-guérison. A travers ces pages, Bernard Blancan nous délivre une étude sérieuse de l'influence de notre pensée et expose à la fois expériences et théories. Et si, vous aussi, vous étiez guérisseur ?