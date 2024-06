Le grand livre de l'Ichimoku pour réussir en bourse et en trading. De l'étude des originaux de Hosoda à l'interprétation contemporaine

Transformez votre approche du marché financier avec l'Ichimoku Kinko Hyo ! L'Ichimoku Kinko Hyo est un outil d'analyse technique visuel permettant d'évaluer différents actifs financiers (actions, cryptomonnaies, devises, indices, matières premières...) et de définir d'un seul coup d'oeil les tendances à la hausse ou à la baisse, les niveaux de support ou de résistance. Créé dans les années 1930 par le Japonais Goichi Hosoda, il est toujours d'actualité et utilisé par de nombreux traders. Cet ouvrage est le guide ultime de l'Ichimoku Kinko Hyo, écrit par Patrick Riguet, expert chevronné et grand pédagogue. Il établit des bases solides en partant des fondamentaux de l'analyse technique, pour offrir une analyse poussée de cet indicateur. Chaque composant est interprété avec clarté, et l'auteur vous guide sur la manière de les combiner pour une utilisation optimale. - Un guide pratique et poussé qui s'adapte à votre profil, que vous soyez adepte du day trading, du swing trading ou de l'investissement à long terme. - De nombreux exemples et captures d'écran analysés. - Un chapitre dédié aux théories des vagues, du temps et des prix de Goichi Hosoda et les parallèles entre l'utilisation contemporaine de l'Ichimoku et la vision originelle de son créateur. Apprenez à entrer sur le marché avec confiance, à placer vos stops et take profits avec précision, à suivre des tendances et à naviguer entre différentes unités de temps. Vous aurez ainsi toutes les clés pour maîtriser cet outil puissant qu'est l'Ichimoku et devenir non seulement compétent en trading, mais également dégager du profit de votre investissement boursier. Patrick Riguet a découvert l'Ichimoku en 2012. Depuis, il n'a cessé de l'étudier et de l'utiliser au quotidien pour son propre trading et ses investissements. Il a formé plus de 1 000 personnes à l'Ichimoku via ses formations en ligne et est devenu un expert incontournable. Il cumule plusieurs dizaines de milliers de followers sur X, YouTube, Facebook et son blog, tous dédiés à l'Ichimoku.