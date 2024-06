Trois copines à Milan

Un Very bad trip érotique, version filles ! Lorsqu'elle se réveille au milieu d'un appartement sens dessus dessous, entourée d'hommes nus, Anna a un énorme mal de crâne... et un sacré trou de mémoire ! Tout ce dont elle se souvient, c'est d'avoir organisé un week-end entre filles à Milan, avec ses copines Ily et Lulu. Tant bien que mal, nos héroïnes parviennent à remonter le fil de leur folle soirée, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles y sont allées fort ! Une incroyable aventure sexuelle mêlant une visite au sauna, la rencontre avec une trans délurée, une orgie en club échangiste, un vieil homme très pervers, un passage chez l'esthéticienne... On en passe et des meilleures : Anna, Ily et Lulu ne sont pas près d'oublier leur week-end à Milan !