Le seul regard qui compte. Un père pour l'éternité

" Laisse-toi aimer comme un fils, laisse-moi t'aimer comme un père " A mi-distance du témoignage personnel et de la réflexion - psychologique et théologique -, ce livre retrace le cheminement personnel de l'auteur, à la recherche de Dieu, en tant que Père. Longtemps, je suis resté dans le deuil du père. Mais la frustration a peu à peu laissé place au désir. Désirer, c'est mettre son imagination en mouvement, c'est anticiper la présence de Celui qui vient. C'est croire qu'il va répondre à notre besoin, et que notre présence lui est chère. En passant de la quête du père à la découverte de l'amour inconditionnel, l'auteur s'est perçu comme un homme nouveau. Cette découverte a ouvert, pour lui, un chemin de guérison et d'épanouissement qui lui a permis d'être à son tour véritablement père. L'auteur illustre son propos de nombreux passages de la Bible et dévoile un authentique secret de vie : Accepter d'être aimé pour être en capacité d'aimer en retour.