Bien sous tous rapports

Des voisins que vous aimerez haïr... Qui ne rêverait pas de vivre dans un quartier bon chic bon genre ? Vous savez, celui où le prix du mètre carré vous garantit pelouse au cordeau, voisins polis et entre-soi rassurant. Pour les habitants de Lowland Way, une banlieue aisée de Londres, ce " rêve " est une réalité. Jusqu'à ce que l'adorable grand-mère du quartier décède en laissant pour seul héritier son neveu, qui s'empresse d'investir la maison inoccupée avec sa compagne. Un nouvel arrivant non désiré est une chose, mais comment gérer la musique qui résonne jour et nuit, le bruit des marteaux-piqueurs et la vulgarité à peine dissimulée du couple ? Alors, quand un crime horrible ébranle le quartier et que les policiers commencent à enquêter, les voisins sont unanimes : " Ce sont eux les coupables. " Mais est-ce pour autant la vérité ?