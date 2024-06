Danse ! Tome 2 : A moi de choisir

La série Danse fait peau neuve avec de nouvelles couvertures ! Catastrophe ! Le père de Nina vient de trouver un emploi... à l'étranger ! Pour lui, pas question de se séparer de sa fille. Pour Nina, pas question d'arrêter la danse. Surtout qu'elle vient d'être reçue à l'école Camargo et qu'elle s'y sent formidablement bien ! Elle danse toute la journée, s'est fait des copines, et même un copain, le petit Emile. La détermination de Nina suffira-t-elle à convaincre son père ?