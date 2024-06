Ippo Saison 6 - Tome 25

Une nouvelle saison décisive pour la carrière d'Ippo ! Choc de titans entre l'est et l'ouest du Japon ! Une nouvelle génération de boxeurs se dispute avec force la catégorie auparavant dominée par Ippo ! Le match pour le titre entre Kyôsuke Imai, surnommé " Mister 1 round ", et Hiroyuki Hoshi, qui a perfectionné son seiken, se révèle un affrontement brutal. Sendô découvre quant à lui que les plans de Ricardo Martinez pour la défense de son titre ne sont pas ceux qu'il avait imaginés... Enfin, le gong du match préliminaire au championnat du monde des poids légers, entre Juan García et Ryô Mashiba, va retentir !