Il y a ma famille. La grande compete !

Toute la famille veut assister à la cérémonie d'ouverture de la grande compétition sportive. Mais avant, il faut ranger la maison et se préparer ! Dans la famille, on retrouve la gentille Mamie Mado, ses trois enfants, Davidson, Melvin et Dann et bien sûr ses deux petits enfants : Bébé Davidson, la boule d'énergie et Mila, la grande débrouillarde. Sans oublier Hermès, le chien ! Dans cet épisode, une récompense de taille : assister à la cérémonie d'ouverture de la grande compétition sportive ! Davidson met une condition : ranger la maison et se préparer. Tout le monde s'y met ! Même Bébé Davidson participe et quand il éprouve une difficulté à accomplir sa mission et se trouve nul, il est soutenu par le mantra de la famille : "ça n'existe pas d'être nul ! "