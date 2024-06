Faire la paix avec soi-même. Apprivoiser le bonheur

Apprendre à s'aimer est difficile. Cela demande du temps. Il s'agit à la fois de se connaître soi-même et d'être fier d'exister, avec ses qualités et ses manques, mais singulier et unique. L'auteur nous invite sur le chemin de cet apprentissage. Quelles en sont les étapes ? D'abord, nous lèverons le voile sur ce qui nous empêche d'être heureux, afin de lui donner un sens et de nous en libérer : nos angoisses, nos culpabilités, nos hontes, nos exigences tyranniques, nos conflits intimes... En acceptant ensuite de vivre notre solitude, nous nous ouvrirons à des relations créatives et fécondes.