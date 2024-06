A la poursuite du bonheur

Une comédie romantique terriblement attachante dans laquelle toute lectrice se reconnaîtra ! Jo Campbell est une jeune femme drôle et talentueuse, qui se satisfait de sa vie parfaitement structurée. Elle rêvait depuis l'enfance de devenir écrivain, mais en même temps rien ne change jamais réellement dans son quotidien bien ordonné, et cela lui convient. Ou du moins, c'est ce qu'elle se raconte à elle-même... La plupart du temps, elle parvient à repousser cette petite voix qui lui dit de courir après ses rêves et de peut-être ouvrir son coeur brisé et meurtri à un nouvel amour. Mais pour poursuivre ses rêves, Jo doit prendre des risques en sortant de sa zone de confort, et apprendre à ne pas placer le bonheur des autres au-dessus du sien. Et surtout, elle doit apprendre à faire confiance à son coeur, ce qui pourrait être le plus grand défi de tous...