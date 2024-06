Les animaux de Lou : Tu es libre, Petit Eléphant !

Un éléphant a été pris au piège Lou va-t-elle réussir à le sauver ? Lou est une petite fille qui comprend le langage des animaux, dans chaque aventure elle part à la rencontre d'un nouvel animal en danger. L'histoire : En Afrique, dans une réserve, Lou va devoir sauver un éléphant, piégé par des braconniers. La petite fille sera-t-elle à la hauteur de ce défi ? Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !