Astronomie : changez de perspective !. Questions de point de vue

Chacun connaît le spectacle donné par une belle pleine Lune toute ronde dans le ciel nocturne ; mais sait-on ce que l'on verrait au même instant si l'on se trouvait justement sur la Lune ? Une pleine Terre ? De même, sachant que l'été le Soleil nous chauffe davantage, cela veut-il dire que la Terre est plus éclairée pendant cette période ? Mais alors pourquoi n'est-ce manifestement pas le cas au même moment dans l'hémisphère sud ? Toutes ces questions (et bien d'autres) sont abordées dans cet ouvrage dont le fil conducteur pourrait se résumer dans la formule : Tout est une question de point de vue. Si dans la plupart des situations quotidiennes nous sommes (forcément) tributaires de notre façon de voir, que cela ne nous empêche pas de nous imaginer ailleurs pour voir le monde autrement ! Ce déplacement et ce décentrement nous feront non seulement comprendre le caractère profondément subjectif de notre point de vue, mais surtout prendre conscience des mécanismes souvent cachés (bien que proches) des fonctionnements de l'univers. C'est donc à un élargissement de notre vision du monde, à une prise en compte d'autres réalités en empruntant divers chemins et positions que Vincent Bugeat nous invite ici. Partant d'objets et d'observations du quotidien (un globe terrestre, les phases de la Lune, ...), le champ d'investigation s'élargit progressivement, de la Terre à la Lune, puis aux planètes, aux étoiles et pour finir à l'univers entier. Laissez-vous guider dans cette promenade hors des sentiers battus de l'astronomie... Ce livre destiné à tous, néophytes comme passionnés d'astronomie, n'a pas fini de vous surprendre !