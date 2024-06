La mentaliste

Certains dons sont des malédictions. Confiée à sa grand-mère après l'assassinat de ses parents, Thea tente de se reconstruire malgré un secret de plus en plus lourd à porter. Thea est télépathe et lit dans les pensées les plus sombres de Ray Riggs, le meurtrier de ses parents. Mais ce lien est réciproque et Ray est bien décidé à réduire Thea au silence. Commence alors un jeu du chat et de la souris qui ne peut s'achever que par la mort d'un des deux ennemis.