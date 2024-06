Le coeur à contresens. Histoire d'une emprise amoureuse

Avril 2021. Selma, 27 ans, vit tranquillement dans le Sud de la France. Lassée par le rythme lent des couvre-feux et motivée par son amie, elle s'inscrit sur une application de rencontres et matche avec Erwan, un Parisien. Très vite, Selma est happée par cette idylle, tout se passe très bien... Peut-être même trop bien ? Ce récit, suspendu entre le Sud et Paris, nous dévoile les sables mouvants de l'emprise. A travers un trait sensuel et épuré, qui fait la part belle aux corps, Le coeur à contresens dessine l'engrenage, de la joie aux doutes puis à la douleur. Priscille de Rekeneire nous plonge dans ces apparentes histoires d'amour qui déroutent et violentent sans porter de coups, et que l'on peine souvent à expliquer. Car connaître cette réalité est le premier rempart pour s'en protéger, soi et les autres.