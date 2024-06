Colocs & Sex Friends

Colocs et sex friends ? Ca promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott l'accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de l'amitié et du soutien. Auprès d'eux, elle peut se reconstruire et elle s'interdit la moindre erreur. Mais il y a Jordan. Sûr de lui, arrogant et insaisissable, il ne s'attache jamais et refuse d'être en couple avec qui que ce soit. Entre eux, l'attirance est puissante, irrésistible, et les règles sont claires : que du sexe, pas de sentiments, et personne ne doit savoir. Qui craquera le premier ?