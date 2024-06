La Bible en carnets - 2 Corinthiens

Un beau carnet contenant toute la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Une lettre à l'Eglise de Corinthe. La Bible en carnet est une édition conçue pour la prise de note et l'étude personnelle. Le texte biblique est systématiquement associé à une page vierge, légèrement lignée, qui vous offre tout l'espace dont vous avez toujours rêvé pour prendre des notes dans votre Bible. Lors de vos lectures, vous pouvez ainsi y consigner agréablement toutes vos réflexions personnelles, notes de prédications ou d'études en petits groupes, prières, croquis, etc. La version biblique choisie est celle de la Segond 21, traduction en langue française la plus vendue au monde. La Bible en carnet est un outil parfait pour la lecture et l'étude de la parole de Dieu.