The Prism. Tome 1, Burn!

La Terre, dans un futur proche. La pollution sonore menace de de?truire la plane?te. Et si le dernier espoir de l'humanite? e?tait le rock ? A? la surface de la terre, des espaces immenses sont recouverts par le Stow. Ce phe?nome?ne, lie? a? la pollution sonore, efface la vie ou? il passe... et son terrain de jeu s'accroi?t sans cesse. La dernie?re option pour le contenir provient d'une immense me?gacoporation : il s'agit d'envoyer dans l'espace un supergroupe de rock pour un concert hors du commun. Tel est l'objectif du projet Prisme, visant a? re?unir les meilleurs musiciens de la plane?te pour sauver la vie sur Terre et enrayer le Stow. Sauf qu'il n'est pas si simple de cre?er une osmose entre les talents, me?me lorsque l'enjeu est immense... Matteo de Longis nous plonge avec son incroyable virtuosite? graphique dans une ambitieuse et envou?tante e?pope?e du rock spatial.