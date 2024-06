DEES - Diplôme d'État d'éducateur spécialisé. L'essentiel pour réviser - DF1 à 4

Cet ouvrage de fiches de révision aborde le programme officiel du diplôme DEES (Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé). Il regroupe les 2 domaines de compétences spécifiques les 2 domaines de compétences du socle commun ainsi que l'unité transversale d'initiation à la démarche et méthodologie de recherche. Cette 2e édition mise à jour tient compte des réformes de la validation des acquis de l'expérience entrées en vigueur en 2023 et contient un nouveau chapitre sur les épreuves de certification. Ce mémo-fiches permet de se préparer efficacement aux épreuves de certification du diplôme ainsi qu'à la validation des acquis de l'expérience grâce : à un cours synthétique très didactique ; aux cas pratiques des encadrés ' Situation ' ; aux compétences à maîtriser développées dans le ' Rôle de l'ES ' ; à la méthodologie qui permet à l'étudiant de se préparer aux épreuves de certification (dossiers à rendre soutenances devant un jury et devoirs sur table à rédiger). Ce mémo est l'outil indispensable pour accompagner les futurs ES et les aider à se préparer avec efficacité aux épreuves de certification de fin d'étude. Il s'adresse aussi aux professionnels qui souhaitent réviser leurs compétences et leurs connaissances.