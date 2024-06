Les maîtres de Rome Tome 5 : Jules César, la violence et la passion

" César donnait l'impression de pouvoir surmonter tous les obstacles qui se dressaient devant lui, de savoir utiliser au mieux ses propres qualités pour mener à bien tout ce qu'il avait entrepris. II avait un pouvoir que Pompée ne posséderait jamais, quelque chose qui semblait couler naturellement et tout plier à sa volonté. " Voici comment Caius Julius Caesar, jeune patricien, va, à grands coups d'intrigues et de manipulations, s'imposer comme une des figures marquantes de la vie politique romaine, accédant en moins de dix ans au statut de pontifex maximus. Cette réussite, il la doit à ses talents d'orateur et à ses succès sur le champ de bataille, mais aussi à trois femmes Aurélia, sa mère, Servilia, sa maîtresse, et sa fille Julia. Toutes vont, à leur manière, participer à cette exceptionnelle réussite. César, dont l'ambition n'est autre que de devenir le Maître de Rome, va alors se révéler être un fin manipulateur. Y compris dans le domaine des sentiments.