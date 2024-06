Droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat 2024. Le droit de l'aménagement, actes du Colloque du GRIDAUH du 15/12/2022

Véritable base de données juridiquesOuvrage de référenceOutil de recherche et de prospectivePas de concurrence Publié chaque année, le DAUH est un ouvrage de référence en matière d'analyse et de synthèse du droit de l'urbanisme et de l'aménagement. L'ouvrage présente toutes les évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et bibliographiques de l'année échue. A ce titre, il a une double vocation : ? il constitue l'inventaire annuel commenté de toutes les évolutions juridiques ; ? il représente un outil de recherche et de prospective, grâce aux analyses et à l'étude bibliographique (études parues dans l'année) qui le caractérisent. Le dossier sera consacré au "droit de l'urbanisme" , faisant le point sur ses évolutions récentes et ses nouveautés, tel que : - l'évolution des autorisations d'urbanisme - les chartes d'urbanisme - les orientations d'aménagement et de programmation transversales...