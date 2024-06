Ernest et Célestine : Ernest et Célestine ont des poux

Peut-être qu'au fond ils n'auraient pas dû s'approcher autant de Boléro, l'ancien instituteur devenu clochard... Car voilà qu'Ernest et Célestine ont attrapé des poux ! C'est d'abord Célestine qui a aperçu le premier. Mais bien vite, Ernest a été infesté aussi. Au début ça chatouille, et puis ensuite ça gratte, il y en a tant et tant... La vie sans poux, c'est quand même beaucoup mieux ! Mis en valeur par les couleurs chaudes et le trait aérien de Gabrielle Vincent, un récit plein de joie de vivre qui saura parler à bon nombre de familles !