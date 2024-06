Un groupe de patients en phase terminale. Un serment, vivre pleinement le reste de leur vie. Un amour qui transforme et transcende. Dans l'univers impitoyable d'un hôpital, un groupe de patients en phase terminale profite des joies à portée de main : l'amitié, la liberté, la rébellion. Chacun, à sa manière, est brisé ; chacun, à sa manière, en devient plus fort. Au milieu de la douleur et de la perte, ils trouvent une communauté, des miracles... Ensemble, ils sont déterminés à reprendre à la vie ce que la maladie leur a volé. Mais un chagrin d'amour singulier a conduit l'un·e d'entre eux à renoncer à l'amour pour toujours. Le risque de connaître une nouvelle tragédie est trop grand. Pourtant, dans cet endroit désolé où il semble impossible d'aimer, une porte s'ouvre - et avec elle, les coeurs LANCALI est un pseudonyme pour Lou-Andrea Callewaert. Née en France, elle a ensuite grandi aux Etats-Unis. Mais peu importe l'endroit, Lou se perdait dans son imagination. Dès qu'elle a su lire, sa passion pour la littérature l'a aidée à développer ses talents d'écrivaine. I FELL IN LOVE WITH HOPE est son premier roman, elle travaille actuellement sur son deuxième. Elle étudie la littérature à l'université de Floride. LE PHENOMENE TIK TOK TRADUIT EN 14 LANGUES