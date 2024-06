Zékéyé et le poisson d'or

C'est l'anniversaire du grand-père de Zékéyé, le plus grand pêcheur de la région. Le petit garçon se met en quête du plus beau des cadeaux à offrir. Quand il entend parler de l'insaisissable poisson d'or, une créature exceptionnelle à la voix et aux écailles d'or, il pense avoir trouvé le cadeau parfait. En partant à sa recherche, il plonge dans une aventure aussi surprenante que colorée.