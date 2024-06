Eglise(s) et Grands Hommes, entre Renaissance et réformes

Une analyse de l'évolution des modèles de représentation des mondes ecclésiaux et de leur histoire à travers le motif des hommes illustres. Loin de se cantonner aux portraits des princes et des rois, des hommes de guerre ou des lettrés et artistes laïcs, la représentation en série des hommes illustres aux XIVe-XVIIe siècles pénètre aussi au coeur de l'institution ecclésiale : d'une part les catalogues d'hommes illustres englobent des papes, évêques, frères et autres clercs ; d'autre part, l'Eglise romaine ou certains groupes en son sein - comme les ordres religieux -, puis les différentes Eglises réformées captent à leur profit les potentialités de cette nouvelle forme d'écriture biographique et historique, déployée dans toutes les déclinaisons de la rhétorique eulogique. En s'interrogeant sur les renouvellements de la biographie religieuse entre Renaissance et réformes, ce livre entend ouvrir deux pistes d'analyse, trop souvent oubliées dans l'historiographie : l'une relative à l'évolution des formes de représentation des mondes ecclésiaux et de leur histoire ; l'autre attentive à la promotion des nouvelles pratiques culturelles humanistes au service de la construction et de la promotion des identités religieuses, notamment sur fond de conflits entre l'Eglise romaine et les nouvelles Eglises issues des réformes protestantes.