Le Comte de Monte-Cristo

Marseille, 1815. Tout sourit au jeune marin Edmond Dantès : il est sur le point d'épouser la belle Mercédès et de devenir capitaine... Mais un odieux complot le jette en prison et fait voler son bonheur en éclats. Du fond de sa cellule, il ne pense qu'à une chose : s'évader et se venger. Il sera impitoyable. Edition enrichie de 22 planches de BD : saisie par Joël Legars, la fascinante métamorphose d'Edmond Dantès en comte de Monte Cristo est l'occasion de souligner les différentes facettes du récit, entre roman historique, roman d'aventures et récit d'apprentissage...