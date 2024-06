Ernest et Célestine : La chambre de Joséphine

Vite, il faut s'activer : Tante Joséphine arrive dans huit jours... et rien n'est prêt ! Où la loger ? Il y a bien le grenier, mais... le toit est plein de trous et la pièce est vide : pas de lit, pas de matelas, pas d'armoire, rien ! Heureusement, il y a l'ingénieux Ernest et son sens de la ressource : lui est persuadé qu'avec quelques parapluies et un peu de matériel de récupération, on devrait pouvoir préparer une chambre très acceptable ! Et voilà comment Ernest et Célestine s'en vont cheminer au fil des décharges et des poubelles, en quête des trésors qu'on y a abandonnés...