Le système pénitentiaire français. État des lieux et enjeux

Surpopulation, radicalisation en détention, prévention de la récidive, droits des personnes détenues... les enjeux pénitentiaires font l'objet d'une attention médiatique constante et alimentent, non sans polémiques, les débats politiques et médiatiques. Ce manuel vise à une meilleure compréhension des enjeux qui sous-tendent la prise en charge carcérale en France, à travers une analyse juridique, historique, sociologique et politique. Une première approche globale du monde carcéral qui traite de l'identification des acteurs de la détention, des enjeux sécuritaires de la prison et des axes de normalisation de la vie des personnes détenues, pour garantir leurs droits et assurer l'objectif de réinsertion assigné à la détention. Ce livre s'adresse particulièrement aux étudiants désireux de parfaire leurs connaissances des politiques sécuritaires de l'Etat, et notamment à ceux qui se destinent aux concours judiciaires.