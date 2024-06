" Le pouvoir de synthèse est la caractéristique essentielle du génie de Platon. Il se manifeste [...] par l'harmonie qu'il a réalisée entre les aptitudes qui pouvaient d'autant plus sembler incompatibles que chacune d'elles était en lui plus exceptionnelle : la rigueur, la sécheresse même de la science s'alliant à la plus étonnante richesse de l'art ; la précision positive, aux élans mystiques ; la subtilité raisonneuse aux visions immédiates. " " Si l'autorité du nom de Platon est encore vivace, c'est que, pour ne pas parler de la science, la philosophie du moins ne peut se refuser à voir en lui un précurseur. C'est en effet par lui que les plus essentiels des problèmes auxquels elle s'applique ont été pour la première fois dégagés et posés dans une forme qui a subsisté à travers les variations du vocabulaire et sous la diversité des costumes dont on les a successivement affublés.