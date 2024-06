Le grand livre de l'hospitality management. Enjeux, concepts et outils fondamentaux du secteur hôtelier

La mondialisation, la digitalisation et la récente crise sanitaire ont profondément remodelé le paysage de l'industrie hôtelière. Au carrefour de ces multiples défis et opportunités, l'hospitality management, qui englobe la gestion d'un établissement hôtelier et de ses ressources humaines, matérielles et informationnelles, est plus que jamais le pilier essentiel pour la réussite des établissements hôteliers. A travers une approche à la fois théorique et opérationnelle, cet ouvrage explore en profondeur les concepts fondamentaux de cette industrie, les défis pratiques rencontrés par les professionnels, ainsi que les enjeux émergents du secteur. Ce que vous allez apprendre : - Comment contrôler les coûts pour assurer la rentabilité d'un établissement tout en maintenant la qualité des services. - Les méthodes à utiliser pour prévoir les revenus d'un hôtel et ajuster sa stratégie en conséquence. - La gestion des défis spécifiques liés à la réglementation et à la conformité dans le secteur hôtelier. - Comment optimiser l'expérience du client pour le fidéliser. - Comment maintenir une présence numérique efficace tout en gérant les risques associés à la réputation en ligne de l'établissement. Les + - De nombreux témoignages d'experts de l'hôtellerie et du tourisme. - Des entraînements et exemples pratiques. - Des ressources numériques pour aller plus loin. Le guide indispensable et exhaustif pour maîtriser les complexités de la gestion hôtelière et exceller dans l'art de l'hospitalité !