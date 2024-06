Savoie, Mont Blanc. Edition 2024-2025

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Entre vallées verdoyantes et sommets enneigés, succombez à l'appel des cimes en Savoie Mont Blanc : des chapelles baroques en randonnées à pied ou à skis en hiver, à vélo l'été, suivez la trace des chamois et enivrez-vous de panoramas grandioses. Dans Le Routard Savoie, Mont Blanc, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (quitter le lac du Bourget pour partir dans le vignoble, du côté de Jongieux, et s'offrir une des bonnes tables du coin, sur le lac du Bourget, prendre un peu de hauteur pour dénicher une vue exceptionnelle sur les eaux cristallines...), des visites (pousser les portes cochères du vieux Chambéry et découvrir un patrimoine secret et préservé, faire le tour du lac d'Aiguebelette, loin du monde, à la recherche de la maison cachée du père de San-Antonio...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 15 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Savoie hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.