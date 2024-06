Immersion N° 9, juin 2024 : Performances

Pour traiter de ce sujet passionnant, nous avons réuni un casting d'auteur.ices et d'illustrateur.rices expérimenté.es, aux profils très divers : Felipe Maia, Ache, Mélinoé Calvez, Erwan Higuinen (Les Inrockuptibles), Inès Alpha, Renaud Garcia, Elisa Sanchez, Sara Sadik, Julien Djoubri (Point'n Think), Mai-Vân Gaudez, Laure Mathieu, Valentin Godard, et d'autres.