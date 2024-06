Celle qui dit vrai

La mère de Mya est en prison. Elle vient d'avouer un meurtre. Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point ? Mya tente de se souvenir... Le départ précipité de Paris, quelques mois plus tôt, avec son frère et sa petite soeur. Leur arrivée à Etretat, en plein automne, par une nuit d'orage. L'oncle Théo avec son odeur de tabac froid, imprégné dans son gros pull en laine. L'auberge vétuste qu'il tentait de maintenir à flot. Et Grégoire, bien sûr, un trop bel homme dans cette grisaille, le voisin dont on n'ose rêver. Elle aurait dû se méfier, peut-être, mais elle était sous le charme...