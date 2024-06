LE CAPITAL. Livre 1, Sections 1 à 4

Quel est l'objet analysé dans le livre I du Capital ? Marx le dit : " C'est le mode de production capitaliste et les rapports de production et d'échange qui sont les siens ". Le cœur du Livre II, c'est la théorie de la plus-value, théorie scientifique de ce sont les prolétaires ont l'expérience quotidienne : l'exploitation de classe. La section III et la section IV traitent des deux formes fondamentales de la plus-value dont dispose la classe capitaliste pour pousse au maximum l'exploitation de la classe ouvrière : ce qu Marx appelle la plus-value absolue, et la plus-value relative.