Sur la route... C'est les grandes vacances pour Djo ! A 13 ans, il serait bien resté dans sa chambre à jouer au jeux vidéo, mais il est contraint de suivre son père, camionneur, sur les routes de France. Pas vraiment l'été rêvé ! Alors que les paysages défilent, Djo fait face aux aléas du voyage, entre rencontres incongrues, tensions familiales et découverte du premier amour. Peu à peu, il savoure l'expérience inédite, le goût de l'aventure et de la liberté. Un roadtrip intimiste, tendre et bourré d'humour, qui touche au coeur tant il dit justement le lien père-fils et le grand basculement qu'est l'adolescence.