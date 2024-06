Fortuna Tome 2 : La forêt des esprits

Avec l'aide de son équipe, Fortuna a réussi à vaincre le démon qui lui a volé ses pouvoirs, et s'est libérée de la pression familiale. Maintenant, elle veut découvrir quelle magie lui correspond vraiment ! Pour cela, elle et son équipe se rendent chez la sorcière Estrella, qui habite aux confins d'une forêt millénaire. Et lorsque cette forêt semble s'éveiller et attaque les jeunes sorcières, Fortuna devra affronter une nouvelle menace, et de vieux démons, pour révéler son vrai pouvoir. Découvrez la fin de l'aventure la jeune sorcière Fortuna ! Dans le deuxième volet de cette duologie, la jeune sorcière devra affronter les démons du passé et la menace d'une forêt envoutée pour découvrir sa véritable voie. Un final palpitant et plein d'émotions, signé Elisabeth Jammes !