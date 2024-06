Contrôleur des douanes. Tout-en-un, Edition 2024-2025

Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant le concours de contrôleur des douanes, accessible aux titulaires du baccalauréat (catégorie B). Outre une présentation détaillée de l'organisation des douanes, du métier de contrôleur et du concours, ce livre vous propose : - une description précise des épreuves de pré-admissibilité (QCM de français, mathématiques, logique, culture générale), d'admissibilité (résumé de texte, épreuve optionnelle, langue étrangère) et d'admission (entretien avec jury, langue étrangère, épreuves physiques) ; - des conseils méthodologiques pour vous préparer efficacement aux différentes épreuves ; - des fiches de cours synthétiques pour acquérir les notions essentielles ou consolider vos connaissances ; - de nombreux exercices d'entraînement et des sujets d'annales corrigés récents, pour vous familiariser avec les épreuves types du concours.