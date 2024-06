Le facteur d'attraction. 5 Etapes faciles pour attirer la richesse ou combler tous vos désirs

Dans cet ouvrage original qui ouvre l'esprit et le cœur, l'auteur relate des anecdotes tirées de sa longue et remarquable quête de la richesse, ainsi que des témoignages émouvants de nombreuses personnes qu'il a guidées vers la paix intérieure et l'opulence. Il propose cinq étapes simples qui vous permettront de concrétiser vos rêves. Avec humour, Joe Vitale vous montre comment il est facile d'être aimé, de guérir, de prospérer et de grandir. Après vous avoir aidé à déterminer quel est votre QI face à la prospérité, l'auteur vous guidera pour trouver comment vous élever au-dessus de la négativité et vous propulser dans le monde des miracles. Vous apprendrez à oser et à trouver le secret de votre propre bonheur et découvrirez comment percevoir vos buts dans la vie, et ceux d'autrui, d'une façon nouvelle, positive et énergisante. Lorsque vous atteindrez la cinquième étape, vous serez prêt à recevoir et à comprendre l'Ultime Secret - la conjoncture dans laquelle l'univers vous apportera rapidement ce que vous désirez le plus. Que vous convoitiez la richesse, l'amour, le prestige, de grandes réalisations, ou tout ce qui précède, cela vous appartient déjà. C'est un droit acquis à la naissance. Lisez Le Facteur d'attraction et réappropriez-vous votre héritage.