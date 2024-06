Et nous nous enfuirons sur des chevaux ardents

1956. Muriel a quitté son Kansas natal pour la Californie avec l'homme qu'elle vient d'épouser et qu'elle connaît à peine. A l'étroit dans sa vie de jeune mariée, elle trouve au champ de courses une échappatoire. Julius, son beau-frère, est chargé de repérer les tricheurs dans un casino, jusqu'au jour où il tombe amoureux de l'un d'eux. Pour lui, il n'hésitera pas à tout quitter, et à risquer sa vie. Entre roman noir et chronique de l'Amérique des années 1950, ce premier roman poignant aborde la quête de soi à travers deux êtres qui refusent de se conformer aux diktats de leur temps. Des paragraphes comme des vagues qui prennent leur élan, gonflent et retombent avec grâce, immanquablement. Une magnifique errance dans une langue sensorielle, vagabonde et précise. Bertrand Bouard, L'Express. Le style de Shannon Pufahl est simple, presque impressionniste, et pourtant sensuel et profond. Un beau roman d'émancipation. Clémentine Goldszal, Elle. Prochainement au cinéma. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle Vial.