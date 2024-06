Obtenir le silence sans crier, régler les conflits entre enfants qui tapent, crient, mordent, tenir compte des émotions et des besoins des élèves tout en posant un cadre... Et si l'important était d'accorder sa juste place à chacun afin que les journées d'école soient les plus enthousiasmantes pour tous, enseignants comme élèves ? Emilie Hanrot, professeure en maternelle, partage ses expériences avec sincérité et humilité, dans une quête perpétuelle : aimer et faire aimer l'école. Et vous, vous faites comment pour kiffer l'école ? Emilie Hanrot, professeure des écoles depuis 20 ans, est passionnée par les questions d'éducation et de communication. Durant le confinement lié au coronavirus, elle créé la chaîne Youtube Kiffer l'école. Chaque jour, elle y partage des vidéos afin de donner des idées d'activités aux parents de ses élèves de maternelle. Depuis, elle continue d'apporter un soutien pédagogique aux parents comme aux enseignants sur les réseaux sociaux @Kifferlecole.