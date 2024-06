Betty Boum Tome 3 : Betty Boum à l'école

"Comme Mathéo n'a pas cru que j'avais un crocodile, j'ai décidé de l'emmener à l'école... Bon, en vrai, je suis pas sûre que mon crocodile apprécie d'aller à l'école parce qu'il est plutôt du genre gros flemmard". Betty part à la découverte de l'école accompagnée de son crocodile qui l'aide à finir les brocolis de la cantine ou à faire peur Mathéo Matignon lorsque celui-ci l'embête ! Jamais à court d'imagination pour rendre la vie plus drôle et créative, notre jeune héroïne a plein d'idées farfelues pour améliorer la photo de classe ou encore pour passer les vacances avec sa maîtresse ! Une pointe de douceur, un soupçon d'humour et surtout beaucoup d'imagination, c'est la recette magique de Betty pour nous présenter sa vision à elle de l'école.