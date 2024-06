En avant les accordéons !

"On bouge et on invente avec l'accordéon, on est presque en fusion avec lui, cela devient une partie de nous-mêmes ! " nous dit Félicien Brut. Découvrez toutes les facettes de l'accordéon, son anatomie, son histoire, ses secrets de fabrication, ses moments de gloire, ceux qui l'ont choisi, ses tubes... Vous ne l'écouterez plus comme avant !