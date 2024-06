Ernest et Célestine : La naissance de Célestine

Initialement paru en 1987, La naissance de Célestine est devenu un classique de la littérature de jeunesse. Le plus émouvant album de Gabrielle Vincent dévoile la rencontre magique entre Ernest et Célestine. Une histoire touchante dessinée tout en délicatesse, idéale pour les tout petits. Retrouvez dans une édition de luxe, l'histoire qui a inspiré Daniel Pennac et l'équipe du film Ernest et Célestine. Un grand moment de littérature de jeunesse dont on ne saurait se passer.