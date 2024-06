Les Dix Commandements sont notre Nature Eternelle. Vus autrement… Eclairage Bioanalogique

Jean-Philippe Brébion considère que chacun de nous est un Univers unique, original et singulier dans un présent permanent. Pour lui, l'Homme entre dans sa dimension quantique, l'ère de la Conscience, caractérisée par la non-causalité et la non-dualité. Le concept qu'il a développé, la Bioanalogie, porte sur les lois ontologiques - celles de l'Etre - et dans un ouvrage précédent Les Quatre vérités de notre Naissance - en lien avec les quatre nobles vérités du bouddhisme - Jean-Philippe Brébion fait un parallèle entre ces lois et le premier sermon du Bouddha, texte fondateur du bouddhisme. Tout naturellement, il a trouvé intéressant de faire un nouveau lien entre les lois ontologiques proposées par la Bioanalogie et les Dix Commandements, l'un des textes fondateurs des trois religions monothéistes - judaïsme christianisme et islam. En relisant de façon neutre la légende biblique des Dix Commandements, l'auteur révèle une dimension qui ne semble pas avoir été abordée jusqu'à présent. Il montre que les Dix Commandements ne sont ni des injonctions ni des interdits, mais une description de ce qu'est l'Homme Conscient dans sa véritable Nature Eternelle (hors temps, hors espace).