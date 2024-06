Dis, grand-père

A la faveur d'un dialogue intergénérationnel, cet ouvrage explore des thèmes complexes et ô combien actuels : l'immigration, la place de l'Islam en France, la crise des banlieues et la perte d'audience des médias traditionnels. Le grand-père répond à son petit-fils qui s'interroge également sur la difficulté à préserver son identité sans renier ses origines. S'intégrer sans se trahir, garder la tête haute, conserver ses valeurs dans le respect d'autrui, autant de questions auxquels Sidi répond avec bienveillance et sagesse, fort de son expérience.