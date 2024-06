L'icône, miroir du Divin

Objet de culte et oeuvre d'art, l'icône a toujours été au centre de la vie religieuse du monde orthodoxe. Marie-Agnès Domin, après une présentation de l'histoire de l'icône, en étudie la fonction et le symbolisme, qu'il concerne les couleurs, les visages, les costumes... Au fil des pages, le lecteur comprend que l'icône est un langage pictural unique qui révèle le monde spirituel de l'homme et en présente la quintessence. Ainsi, progressivement, l'icône apparaît comme le chemin d'une quête mystique, le signe visible de la Présence invisible, de la Transcendance. Elle nous parle de Dieu, parle avec Dieu, se révélant ainsi comme un " miroir du Divin ". " Théophanique, signe visible de la présence invisible, l'icône dépasse le peintre et le spectateur du fait de l'élément transcendant qui l'habite".