L'Oracle du Beau Peuple - Coffret

Bienvenue dans le monde mystérieux des fées de légende... Oubliez les petits êtres merveilleux et scintillants des contes de votre enfance et pénétrez l'univers sombre et fascinant du Beau Peuple. Habité du murmure des branches, de l'odeur des sous-bois, de farces malicieuses et de danses exaltées, cet oracle vous transporte à la rencontre des fées mystérieuses, espiègles et complexes. Grâce aux 36 cartes illustrées accompagnées d'un livret explicatif ancré dans le folklore celtique, vous ferez la connaissance des êtres célèbres qui composent ce Beau Peuple, leurs us et coutumes, les lieux et moments de rencontre, leur magie... Vous créerez une relation personnelle avec ces créatures ancestrales et apprendrez de leur sagesse millénaire. Plus qu'un oracle de guidances, un véritable compagnon dans vos pratiques féeriques !